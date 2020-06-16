Зачем россияне пересели на кроссоверы. И почему это не очень практично на самом деле
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают вместе с экспертами главные автомобильные темы
Зачем россияне пересели на кроссоверы. И почему это не очень практично на самом деле
Главные темы:
- Зачем россияне пересели на кроссоверы. И почему это не очень практично на самом деле.
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
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Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»
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Гости: Александр Пикуленко, автожурналист
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