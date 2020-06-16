2020-06-16T11:26:10+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Зачем россияне пересели на кроссоверы. И почему это не очень практично на самом деле

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают вместе с экспертами главные автомобильные темы

Зачем россияне пересели на кроссоверы. И почему это не очень практично на самом деле

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Главные темы:

- Зачем россияне пересели на кроссоверы. И почему это не очень практично на самом деле.

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Сколько стоит посадить ребенка за руль

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Страшная месть автомобилистам

Гости: Федор Буцко, автожурналист

- История горючего; что мы заливаем в бак

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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