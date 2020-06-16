«Сейчас люди даже дома ходят в перчатках и маске»: кризисный психолог рассказала, как успокоиться из-за нагнетания истерии вокруг COVID-19
Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов рассказывают о том, как Москва выходит из режима ограничений и обсуждают, станет ли в мире больше параноиков из-за пандемии
«Сейчас люди даже дома ходят в перчатках и маске»: кризисный психолог рассказала, как успокоиться из-за нагнетания истерии вокруг COVID-19
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