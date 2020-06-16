2020-06-16T13:57:59+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕНВлад КУТУЗОВ

«Сейчас люди даже дома ходят в перчатках и маске»: кризисный психолог рассказала, как успокоиться из-за нагнетания истерии вокруг COVID-19

Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов рассказывают о том, как Москва выходит из режима ограничений и обсуждают, станет ли в мире больше параноиков из-за пандемии

«Сейчас люди даже дома ходят в перчатках и маске»: кризисный психолог рассказала, как успокоиться из-за нагнетания истерии вокруг COVID-19

00:00
00:00

Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке и Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!

Скачать передачу [mp3, 43.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 8:03 - 9:02

Взрослые люди

Тема: «Сейчас люди даже дома ходят в перчатках и маске»: кризисный психолог рассказала, как успокоиться из-за нагнетания истерии вокруг COVID-19

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН, Влад КУТУЗОВ
07:30
21:30
11 Июня 2020 8:03 - 9:02

Интересное

Тема: И симпатичен ад. В Бостоне отрубили голову статуе Христофору Колумбу, в Сиэтле захвачены мэрия и центр города, Манхэттен превратился в помойку

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН, Влад КУТУЗОВ
07:30
21:30
9 Июня 2020 9:03 - 10:15

Интересное

Тема: «Наш детский сад вел себя хорошо, поэтому после тихого часа пойдем на прогулку». Москвичи пытаются шутить про снятие ограничений, но радоваться свободе не особо хочется

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН, Влад КУТУЗОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Мишустин назначил Белякова директором нового Департамента пресс-службы и референтуры
Названо условие возобновления международных перелетов
ФСБ за 10 лет предотвратила 698 террористических преступлений
Производство золота в России выросло на 9,4%
Роспотребнадзор дал советы по профилактике коронавируса у детей
В Москве объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары
Фитнес-блогер устроила съемку в бикини, помешав индуистской молитве на Бали
В Совфеде прокомментировали инициативу сократить новогодние каникулы
Эпидемиолог рассказал, сколько коронавирус живет на замороженных продуктах
Россиян предупредили о вредных для здоровья "волнах тепла"
В Госдуме прокомментировали законопроект об удаленной работе
Суд признал законным штраф Иисусу Воробьёву за сопротивление полицейским
В Германии запустили приложение для защиты от коронавируса
Объявлен длинный список премии "Просветитель" 2020
В Идлибе российский бронетранспортер поврежден взрывом бомбы
Военные опубликовали видео взрыва межкорейского офиса
Little Big среагировала на обвинения в плагиате песни группы The Black Eyed Peas
"Мы штат США?": В бундестаге предложили ввести санкции против американских сенаторов
Трое индийских военных погибли в столкновении с китайскими военными
А с кем оставить детей? Милонов объяснил, почему нельзя сокращать новогодние выходные
Почему у россиян рухнули зарплатные ожидания, объяснил эксперт
Кто получит субсидию за перевод машины с бензина на газ, пояснил эксперт
В Москве на одной ветке метро осенью снизят стоимость проезда
Фитнес-призрак: Полицейские сняли двигающиеся сами по себе тренажеры
В Москве трое мужчин вырвали из рук матери пятилетнего мальчика и скрылись
В Нью-Йорке полицейских на акции протеста отравили коктейлями с отбеливателем
Ветеран предложил новую дату парада в 13 городах страны