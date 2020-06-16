2020-06-16T15:13:49+03:00
Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой
Арина ШАРАПОВА

Борис Грачевский: Сыну 2 месяца уже. Я назвал его Филипп Первый

Борис ГрачевскийБорис ГрачевскийФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Арина Шарапова говорит с Борисом Грачевским, как живет его киножурнал в эпоху мессенджеров, не устал ли он от детей и почему не идет в политику

Борис Грачевский: Сыну 2 месяца уже. Я назвал его Филипп Первый

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