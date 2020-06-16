7 полицейских пострадало в перестрелке в Дагестане, сенаторы предложили сократить новогодние праздники, появилось видео ссоры историка Соколова и аспирантки Ещенко перед убийством
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
7 полицейских пострадало в перестрелке в Дагестане, сенаторы предложили сократить новогодние праздники, появилось видео ссоры историка Соколова и аспирантки Ещенко перед убийством
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