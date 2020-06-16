Родственники погибшего в ДТП не хотят примирения с Ефремовым, Виктория Боня назвала малоимущих - нищебродами и алкоголиками, в частном детсаде Екатеринбурга сняли на видео пьяную воспитательницу
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Родственники погибшего в ДТП не хотят примирения с Ефремовым, Виктория Боня назвала малоимущих - нищебродами и алкоголиками, в частном детсаде Екатеринбурга сняли на видео пьяную воспитательницу
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