2020-06-16T18:38:45+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Родственники погибшего в ДТП не хотят примирения с Ефремовым, Виктория Боня назвала малоимущих - нищебродами и алкоголиками, в частном детсаде Екатеринбурга сняли на видео пьяную воспитательницу

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

Родственники погибшего в ДТП не хотят примирения с Ефремовым, Виктория Боня назвала малоимущих - нищебродами и алкоголиками, в частном детсаде Екатеринбурга сняли на видео пьяную воспитательницу

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