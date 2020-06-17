17 июня. Путешествие Пушкина на Кавказ, прибытие в Нью-Йорк «Статуи Свободы», начало «Уотергейтского скандала» в США, премьера фильма «Красная жара»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
17 июня. Путешествие Пушкина на Кавказ, прибытие в Нью-Йорк «Статуи Свободы», начало «Уотергейтского скандала» в США, премьера фильма «Красная жара»
17 июня. В этот день в разные годы:
1820 год - Александр Пушкин прибывает на Кавказ.
1885 год - в Нью-Йорк прибывает подарок Франции «Статуя Свободы».
1972 год - начало «Уотергейтского скандала» в США.
1988 год - премьера фильма «Красная жара».