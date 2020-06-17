2020-06-17T00:48:09+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

17 июня. Путешествие Пушкина на Кавказ, прибытие в Нью-Йорк «Статуи Свободы», начало «Уотергейтского скандала» в США, премьера фильма «Красная жара»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

17 июня. Путешествие Пушкина на Кавказ, прибытие в Нью-Йорк «Статуи Свободы», начало «Уотергейтского скандала» в США, премьера фильма «Красная жара»

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17 июня. В этот день в разные годы:

1820 год - Александр Пушкин прибывает на Кавказ.

1885 год - в Нью-Йорк прибывает подарок Франции «Статуя Свободы».

1972 год - начало «Уотергейтского скандала» в США.

1988 год - премьера фильма «Красная жара».

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