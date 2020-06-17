2020-06-17T16:39:54+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕНВлад КУТУЗОВ

С 1-го и по 13-е хотят запретить. В Совете Федерации предложили сократить новогодние праздники до 3 дней

Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают вместе со слушателями, сколько дней оптимально отдыхать на новый год и новость о том, что чернокожие получат больше приоритета в алгоритме инстаграма и при получении синей галочки

С 1-го и по 13-е хотят запретить. В Совете Федерации предложили сократить новогодние праздники до 3 дней

00:00
00:00

Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке и Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!

Скачать передачу [mp3, 44.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
16 Июня 2020 9:03 - 11:02

Взрослые люди

Тема: Из-за льготной ставки в 6,5% платежи по ипотеке стали ниже, чем аренда квартир. Будете брать своё жилье или продолжите снимать?

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН, Влад КУТУЗОВ
07:30
21:30
16 Июня 2020 8:03 - 9:02

Интересное

Тема: «Сейчас люди даже дома ходят в перчатках и маске»: кризисный психолог рассказала, как успокоиться из-за нагнетания истерии вокруг COVID-19

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН, Влад КУТУЗОВ
07:30
21:30
11 Июня 2020 8:03 - 9:02

Интересное

Тема: И симпатичен ад. В Бостоне отрубили голову статуе Христофору Колумбу, в Сиэтле захвачены мэрия и центр города, Манхэттен превратился в помойку

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН, Влад КУТУЗОВ
07:30
21:30
9 Июня 2020 9:03 - 10:15

Интересное

Тема: «Наш детский сад вел себя хорошо, поэтому после тихого часа пойдем на прогулку». Москвичи пытаются шутить про снятие ограничений, но радоваться свободе не особо хочется

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН, Влад КУТУЗОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Инфляция в России ускорилась до 0,1%
Президент Чехии не приедет на парад Победы в Москву из-за коронавируса
Новак назвал комфортную для России цену на нефть
Врачи нашли способ диагностики коронавируса без тестов
Цена 95-го бензина на бирже достигла исторического рекорда
Захарова прокомментировала предоставление Украине статуса партнёра НАТО
Репетиция Парада Победы началась в Москве
В Вологодской области открывают музеи, библиотеки и разрешают уличную торговлю
Евросоюз скоординирует открытие границ для России и других стран
Борис Джонсон попал в ДТП из-за протестующего
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ на 2020 год
Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года
В Самаре на параде Победы 24 июня представят исторический артефакт
Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесли с 2021 на 2022 год
Синоптик предупредил об опасности жары в июне