С 1-го и по 13-е хотят запретить. В Совете Федерации предложили сократить новогодние праздники до 3 дней
Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают вместе со слушателями, сколько дней оптимально отдыхать на новый год и новость о том, что чернокожие получат больше приоритета в алгоритме инстаграма и при получении синей галочки
С 1-го и по 13-е хотят запретить. В Совете Федерации предложили сократить новогодние праздники до 3 дней
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