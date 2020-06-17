Схиигумен Сергий захватил Среднеуральский женский монастырь, в Китае отменили тысячи внутренних рейсов из-за новой вспышки COVID-19, в Финляндии вспомнили, что СССР обещал им Карелию
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Схиигумен Сергий захватил Среднеуральский женский монастырь, в Китае отменили тысячи внутренних рейсов из-за новой вспышки COVID-19, в Финляндии вспомнили, что СССР обещал им Карелию
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