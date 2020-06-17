Медицинский туризм после пандемии. Когда ведущие российские больницы снова начнут принимать пациентов из других городов?
Алеся Крупанина говорит об этом с главврачом одной из ведущих клиник в стране, больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге Валерием Стрижелецким
Медицинский туризм после пандемии. Когда ведущие российские больницы снова начнут принимать пациентов из других городов?
00:00
00:00
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки, пишите комментарии и слушайте, когда удобно!