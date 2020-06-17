2020-06-17T14:31:55+03:00
Здоровый разговор
Алеся КРУПАНИНА

Медицинский туризм после пандемии. Когда ведущие российские больницы снова начнут принимать пациентов из других городов?

Алеся Крупанина говорит об этом с главврачом одной из ведущих клиник в стране, больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге Валерием Стрижелецким

Медицинский туризм после пандемии. Когда ведущие российские больницы снова начнут принимать пациентов из других городов?

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Здоровый разговор

Тема: Медицинский туризм после пандемии. Когда ведущие российские больницы снова начнут принимать пациентов из других городов?

В студии: Алеся КРУПАНИНА

В гостях: Валерий СТРИЖЕЛЕЦКИЙ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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