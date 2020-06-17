Медведев рассказал о главных шоках российской экономики, адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым объяснил, почему не взял денег, из-за жары в столичном регионе объявлен «оранжевый» уровень опасности
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Медведев рассказал о главных шоках российской экономики, адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым объяснил, почему не взял денег, из-за жары в столичном регионе объявлен «оранжевый» уровень опасности
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