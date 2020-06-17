2020-06-17T20:26:52+03:00
Экономика с Никитой Кричевским
Никита КРИЧЕВСКИЙАлексей ИВАНОВ

Никита Кричевский: Медведев написал свою статью, чтобы подготовить население к тому, что будет хуже. Осенью это проявится во всей своей красе

Алексей Иванов и профессор Никита Кричевский обсуждают предложение сократить новогодние каникулы, статью Медведева про шоки российской экономики и заявление Виктории Бони о россиянах-нищебродах

Никита Кричевский: Медведев написал свою статью, чтобы подготовить население к тому, что будет хуже. Осенью это проявится во всей своей красе

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