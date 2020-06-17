Никита Кричевский: Медведев написал свою статью, чтобы подготовить население к тому, что будет хуже. Осенью это проявится во всей своей красе
Алексей Иванов и профессор Никита Кричевский обсуждают предложение сократить новогодние каникулы, статью Медведева про шоки российской экономики и заявление Виктории Бони о россиянах-нищебродах
Никита Кричевский: Медведев написал свою статью, чтобы подготовить население к тому, что будет хуже. Осенью это проявится во всей своей красе
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