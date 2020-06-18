2020-06-18T17:36:21+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

В Челябинске родился первый в регионе ребенок с коронавирусом, Ефремов проводит домашний арест вместе с домработницей, фитнес-клубы открылись всего в трех регионах России

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

В Челябинске родился первый в регионе ребенок с коронавирусом, Ефремов проводит домашний арест вместе с домработницей, фитнес-клубы открылись всего в трех регионах России

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