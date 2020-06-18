18 Июнь 2020 2020-06-18T17:46:48+03:00

Путин может обратиться к россиянам по поправкам к Конституции, в России рекордно подорожал бензин, автограф Достоевского продали за 5,5 млн рублей, операторы связи выступили против создания сетей 5G на российском оборудовании 00:00 00:00

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