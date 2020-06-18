2020-06-18T17:46:48+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Путин может обратиться к россиянам по поправкам к Конституции, в России рекордно подорожал бензин, автограф Достоевского продали за 5,5 млн рублей, операторы связи выступили против создания сетей 5G на российском оборудовании

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

Путин может обратиться к россиянам по поправкам к Конституции, в России рекордно подорожал бензин, автограф Достоевского продали за 5,5 млн рублей, операторы связи выступили против создания сетей 5G на российском оборудовании

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