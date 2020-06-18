2020-06-18T22:11:36+03:00
Бовт знает
Георгий БОВТИван ПАНКИН

Георгий Бовт: Володин мне сказал, что после Путина будет снова Путин

Иван Панкин обсуждает с политологом Георгием Бовтом его интервью с Вячеславом Володиным, разблокировку Телеграма в России, советы экс-представителя Госдепартамента США Виктории Нуланд против России и взрыв КНДР офиса связи с Южной Кореей

Георгий Бовт: Володин мне сказал, что после Путина будет снова Путин

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