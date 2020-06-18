Георгий Бовт: Володин мне сказал, что после Путина будет снова Путин
Иван Панкин обсуждает с политологом Георгием Бовтом его интервью с Вячеславом Володиным, разблокировку Телеграма в России, советы экс-представителя Госдепартамента США Виктории Нуланд против России и взрыв КНДР офиса связи с Южной Кореей
Георгий Бовт: Володин мне сказал, что после Путина будет снова Путин
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!