2020-06-18T22:17:47+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Анна Шафран: С появлением единого реестра населения всесильными становятся айтишники, а президент, армия, силовые ветви становятся бессильными

Анна Шафран вышла в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» по видеосвязи.Анна Шафран вышла в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» по видеосвязи.Фото: YouTube

Сергей Мардан и Мария Баченина говорят с журналистом Анной Шафран о стремлении Запада разрушить православную церковь, о нарушении прав граждан во время карантинных ограничений и о том, почему она больше не работает с Соловьевым

Анна Шафран: С появлением единого реестра населения всесильными становятся айтишники, а президент, армия, силовые ветви становятся бессильными

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