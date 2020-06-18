Анна Шафран: С появлением единого реестра населения всесильными становятся айтишники, а президент, армия, силовые ветви становятся бессильными
Сергей Мардан и Мария Баченина говорят с журналистом Анной Шафран о стремлении Запада разрушить православную церковь, о нарушении прав граждан во время карантинных ограничений и о том, почему она больше не работает с Соловьевым
Анна Шафран: С появлением единого реестра населения всесильными становятся айтишники, а президент, армия, силовые ветви становятся бессильными
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