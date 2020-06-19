19 июня. Основание лондонской полиции, начало кампании по ликвидации безграмотности в СССР, казнь супругов Розенберг в США
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
19 июня. Основание лондонской полиции, начало кампании по ликвидации безграмотности в СССР, казнь супругов Розенберг в США
19 июня. В этот день в разные годы:
1829 год - основание лондонской полиции.
1920 год - Совнарком образовывает комиссию по ликвидации безграмотности.
1953 год - в США казнили супругов Розенберг, обвиненных в шпионаже в пользу СССР.