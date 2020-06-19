2020-06-19T02:12:58+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

19 июня. Основание лондонской полиции, начало кампании по ликвидации безграмотности в СССР, казнь супругов Розенберг в США

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

19 июня. Основание лондонской полиции, начало кампании по ликвидации безграмотности в СССР, казнь супругов Розенберг в США

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19 июня. В этот день в разные годы:

1829 год - основание лондонской полиции.

1920 год - Совнарком образовывает комиссию по ликвидации безграмотности.

1953 год - в США казнили супругов Розенберг, обвиненных в шпионаже в пользу СССР.

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