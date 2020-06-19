Россия будущего: НДФЛ для богатых 15% и жизнь без мигрантов
Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают вместе со слушателями и экспертами, справедливо ли поднимать налоги для россиян с высокой зарплатой и сможет ли наша страна прожить без гастарбайтеров
Россия будущего: НДФЛ для богатых 15% и жизнь без мигрантов
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