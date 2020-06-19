Оказалось, что Россия может обойтись без гастарбайтеров, глава Минэнерго спрогнозировал сроки стабилизации цен на нефть, за месяц прирост новых случаев коронавируса в России сократился в 4 раза
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Оказалось, что Россия может обойтись без гастарбайтеров, глава Минэнерго спрогнозировал сроки стабилизации цен на нефть, за месяц прирост новых случаев коронавируса в России сократился в 4 раза
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