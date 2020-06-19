19 Июнь 2020 2020-06-19T01:37:00+03:00

Как освоить новую профессию удаленно, даже если тебе 50+ 00:00 00:00

- Друзья, радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. И мы сегодня с вами будем говорить про Worldskills. Мы сегодня будет в очередной раз говорить и про молодых специалистов, и про профессионалов, и про мастеров, и про тех, кому 50+. У нас на прямой связи в эфире заместитель генерального директора по подготовке кадров, директор академии Worldskills-Россия, представитель Союза «Молодые профессионалы Worldskills-Россия» Светлана Крайчинская. Светлана Брониславовна, приветствую, здравствуйте!

- Добрый день!

- Представляете, когда я читаю слово «Академия Worldskills», тут же представляется большое здание наподобие университета, хотя я понимаю, что это не так. В моем понимании это одно здание, а на самом деле самое время рассказать, что это такое.

- Я думаю, не у одного у вас возникает такая ассоциация примерно с академией наук, большое здание в красивом формате, много людей, много этажей, много отделов. На самом деле, действительно, такие ассоциации, но когда мы задумывали этот проект, у нас была простая идея – движение Worldskills развивалось бурно, захватывало все больше и больше людей. И у нас появилась насущная потребность в собственной образовательной деятельности. Мы поняли, что есть такие задачи, которые мы не можем никому делегировать, потому что научить можем только мы сами.

Поэтому появился сначала такой замысел, появился такой первый наш небольшой проектик в 2016 году, когда мы впервые попробовали всего-навсего 700 человек обучить по нашим программам, по стандартам Worldskills. И, собственно, год реализации этого проекта показал, что такое обучение, такая подготовка очень востребована. Есть много желающих, есть много тех, кто хотел бы ее пройти, как лично, так и для профессиональных целей. Поэтому буквально через год уже появилось это название, это имя «Академия Worldskills-Россия». И появилась идея нашего проекта. Она заключается в том, что наши обучающие практические программы связаны с подготовкой стандарта Worldskills. И у нас есть целая сеть наших центров обучения, на базе которых и с помощью которых мы это обучение реализуем.

- Вы сказали «обучение по таким программам». К слову «таким» зацеплюсь, потому что хочется понять разницу «Академии Worldskills» от классического учебного заведения. Вот человек чтобы понимал, он может себе представить, как это происходит в институте, как это происходит в техникуме, в училище. Как это происходит у вас, не до конца понятно.

- У нас есть несколько таких особенностей, которые позволяют понять, в чем же наши программы особенны. Первая особенность, это не уникальная особенность, но этим отличаются все наши программы – это полностью практическая подготовка. Все наши программы построены на том, что все, кто у нас учится, независимо от возраста, компетенции, учится практически. Они учатся делать то, что должны освоить. И, собственно, вся программа – это есть такой цикл тренировок, упражнений, практики, которая позволяет человеку освоить определенные практически навыки. Или, как мы говорим, компетенции Worldskills.

А вторая особенность наша то, что содержание наших программ очень четко привязаны к мировым стандартам компетенции Worldskills, то есть, мы учим по мировым стандартам. У нас есть определенный список компетенций Worldskills, их сейчас двести с небольшим. И все программы четко привязаны к каждой компетенции, то есть, мы знаем, что эта вот программа по компетенции ветеринарии, то это обучение ветеринарии по стандарту компетенции, а не что-то другое, никакого креатива, никаких фантазий не должно быть.

Вот это две наши особенности, которые отличают наши программы. И, наверное, третья особенность, то, что у нас стандартизировано не только содержание программы, но и условия. Мы обязательно учим на определенном стандартизированном оборудовании, это прямо прописано в программе. Если нет такого оборудования, то там не могут обучаться люди по этой компетенции. Высокие требования к преподавателям, каждый преподаватель должен быть сертифицирован экспертами Worldskills, то есть, он должен сам в этой компетенции разбираться и владеть.

Такие особенности. И в этом смысле есть программы Worldskills, а есть, которые не подходят. Если у какой-то организации нет оборудования, мы не сможем ей дать возможность по такой программе обучать. Они просто не смогут это сделать.

- Помимо того, что мы сейчас еще раз рассказали о появлении вот такой «Академии Worldskills», ее отличие от классического учебного заведения, давайте перейдем к программам, тем более, что мы сейчас находились несколько месяцев в таком режиме самоизоляции. И учитывая, что у вас, а мы год назад встречались и разговаривали с вами про Worldskills, и вы говорили, что дистанционное обучение, онлайн-обучение – это неплохие перспективы раскрывает для очень многих. И вот сглазили, что называется.

- Предвидели.

- Фактически. Сейчас давайте про программы, а у вас, на мой взгляд, уникальные программы 50+ и «мастера» про вот этот вот режим онлайн, удаленного обучения, обучения с помощью современных средств связи.

- Действительно, ситуация так быстро поменялась, так неожиданно, что я бы сказала, что нам повезло в этом смысле, потому что мы стали реализовывать то, о чем мы только думали. У нас три основных вида программ. Первая наша базовая, мы учим наших экспертов Worldskills. И здесь нам было достаточно просто, потому что у нас изначально был режим вебинаров, то есть, мы смогли всех тех, кого рассчитывали учить очно, обучить в режиме вебинаров. Примерно за эти два месяца, могу сказать, примерно около тысячи человек такое обучение прошли.

Вторая наша большая программа называется «Повышение квалификации мастеров», или «Мастера». И здесь, действительно, мы оказались в очень интересной ситуации в апреле, потому что мы должны были начинать обучение в апреле, а у нас, если говорить о масштабах – это пять тысяч человек на 195 площадках по стране. И все должны были учиться очно. Мы раздумывали. Либо нам приостановить обучение, дождаться нормализации ситуации, снятия каких-то ограничений, либо попробовать использовать этот шанс для обучения. И мы приняли второе решение. И решили, что на всех площадках мы начнем обучение в дистанционном формате. В дистанционном или распределенном. И придумали две таких формы. Дистанционное означает, что компетенция такова, что вы сидите дома за компьютером, преподаватель сидит за своим компьютером. И обучает вас в онлайн-режиме. Например, все компетенции в области информационных технологий можно спокойно освоить именно в таком режиме. А второй формат мы назвали «распределенный». Он сложнее, но он интересней. Это когда преподаватель, который уже живет, допустим, на Камчатке, приходит в свой колледж один в свою мастерскую, где стоит специализированное оборудование. Включает компьютер, подключается онлайн к преподавателю, который находится, например, в Московской области. Идет обучение. Один показывает, как надо делать. Второй повторяет, показывает результаты. Первый комментирует. И, таким образом, мы называем это «распределенный формат», обучение идет в онлайне, но люди находятся на огромном расстоянии друг от друга.

- Простите, хотелось бы спросить, а перевод офлайна в онлайн, ну, то, что вы хотели очно, а теперь получается заочно, это по времени растянуто или удалось ту же самую программу «Мастера» в те же самые сроки, которые как бы если бы не было режима самоизоляции. И по срокам то же самое. То есть, что в очном режиме обучались несколько месяцев, что заочно. И ничего увеличивать, те же самые часы, не пришлось.

- Вы знаете, нам, действительно, опять-таки, повезло, потому что мы сразу решили, что не будем растягивать программу. У нас программа для мастеров, она компактная, это повышение квалификации, это до двух недель. От десяти до четырнадцати дней. И при смене формата мы уложились в эти же сроки, то есть, мы сказали преподавателям, которые должны были ехать в командировку на повышение квалификации, их руководителю, говорим, представьте, что вы человека отправляете в командировку. Это значит, что две недели вы его вынимаете из основной работы, оформляете, что он, действительно, отправился на повышение квалификации. И он приходит, правда, в своей же организации, но он полностью погружен в повышение квалификации. И поскольку нас поддержали практически все колледжи эту идею, то нам пришлось, нам удалось не увеличивать сроки, нам удалось не растягивать программы, как вы говорите, на несколько месяцев, а, действительно, компактно за полторы-две недели провести такое обучение. И я, честно говоря, очень рада результатам, потому что в апреле все это казалось невероятным, а сегодня у нас 10 июня, прошло более полутора месяцев. И у нас уже завершили обучение более 1800 человек в таком формате. И, честно говоря, хорошие отзывы.

- Хорошо. Тогда про программы «50+». Я, конечно, буду сейчас стереотипно мыслить, задавать вопрос, что очень сложно наладить дистанционное обучение в рамках Worldskills особенно людям 50+, которые и с техникой-то на вы и с глубоким поклоном. Или нет? Или это стереотипы? Уже все нормально подключались, учились и обучались.

- Совершенно верно. Конечно, сложно было. И тоже был страх, точно в таком же страхе в конце марта, чуть раньше мы стали задумываться об этом. Здесь у нас немножко другая ситуация получилась, потому что мастеров мы только начали обучения в апреле, а «50+» наши программы начались уже в феврале. Какая-то часть людей успела до начала всех наших ограничительных мероприятий обучиться, но, тем не менее, примерно 17 тысяч человек оказались либо в процессе, либо еще не приступили к обучению. И нам пришлось решать. Но здесь нам помогла другая ситуация. Мы поняли, что, конечно, вот такой формат, как для «Мастеров» распределенный мы пока не сможем реализовать, просто потому что некуда выйти человеку 5+, у него нет своей мастерской, ему некуда прийти на обучение. Но дистанционно надо попробовать. И второй нюанс, что человек учится не только компетенции, он заодно попутно учится учиться дистанционно. И, конечно, для всех это сложность, как для всех тех, кто ушел на удаленную работу. То есть, все равно пришлось учиться по ходу. Но, тем не менее, мы 37 программ сразу полностью перевели в дистанционное обучение. Конечно, у нас были слушатели, которые отказывались, говорили, ну, как же так, это все не то, мы дождемся очного. Ну, мы, естественно, отдаем возможность выбора. И примерно 10 тысяч человек сейчас учатся дистанционно по таким программам, но какая-то часть ждет, когда можно будет учиться очно. Это примерно 4 с небольшим тысячи человек. Пропорции, все-таки, в сторону тех, кто попробовал и рискнул учиться дистанционно.

- Я хотел бы напомнить, что программа «50+», а, во-первых, и программа «Мастера», обе финансируются государством. Это к вопросу о том, что государство заинтересовано в специалистах международного качества. Во-вторых, «50+» - это обучение граждан, старше 50 лет. И повышение квалификации действующих мастеров производственного обучения. Как на обучение людей в возрасте 50+ и на всю работу Worldskills повлияла самоизоляция, узнаем через несколько секунд.

- Это радио «Комсомольская правда». Сегодня у нас марафон с Worldskills. И мы беседуем со Светланой Брониславовной Крайчинской, заместителем генерального директора по подготовке кадров, директора «Академии Worldskills-Россия», союз «Молодые профессионалы Worldskills-Россия». Мне просто интересно, вот этот режим самоизоляции, пандемия коронавируса, она, на мой взгляд, у некоторых людей появилось свободное время, во-вторых, подхлестнуло многих, если не сказать заставило задуматься, а не пора ли повышать квалификацию? Вы увидели приток людей? Или говорить о каких-то многих тысячах пришедших к вам пока рановато?

- Знаете, у нас, действительно, сейчас сложилась интересная ситуация, что у нас желающих обучаться куда больше, чем наших возможностей. Как оказалось. И, действительно, поток записи людей в апреле-мае увеличился. Уже не знаю, каким образом, возможно, людей нахождение дома подстегнуло к таким возможностям. И у нас сейчас сложилась интересная ситуация. Мы сейчас полностью уже использовали квоту, которую мы реализуем в национальном проекте на этот год. У нас ежегодно мы обучаем 25 тысяч человек в возрасте 50 и старше. И, соответственно, эту квоту мы израсходовали, уже все 25 тысяч человек у нас либо обучаются, либо завершили обучение. И сейчас у нас в резерве 19 с чем-то тысяч человек, которые записаны у нас на сайте. И которые приступят уже к обучению в следующем году. Уже в рамках следующих квот. У нас годовой запас заявок есть. И люди продолжают записываться. Я, честно говоря, каждое утро мне присылают информацию, сколько человек зарегистрировалось на сайте. И они всегда есть. Каждый день регистрируется от 50 до 200 человек. И это какая-то устойчивая тенденция, все-таки пока люди стремятся обучаться.

- Хотелось бы верить, что и у Worldskills есть устойчивая тенденция с расширению. Мы сейчас говорим про современных педагогов, про международные стандарты. И, тем не менее, я снова вернусь к программе «Мастера». Не мало ли людей сейчас записываются на эту программу? 5 тысяч мастеров в год, у меня есть такая информация, обучаются по международным стандартам. Здорово, что тысячи, но пять тысяч – это не маловато?

- Сам этот показатель, откуда появились такие цифры? Они были рассчитаны на момент старта программы по данным статистическим у нас в стране. На всю систему профессионального образования всего 26 тысяч мастеров. Всего. Это не такая большая цифра, потому что в системе образования работает много преподавателей общепрофессиональных дисциплин, которые не являются непосредственно преподавателями-практиками. А мы ориентированы, в первую очередь, на подготовку тех, кто работает практически, непосредственно со студентами в мастерской, формируют их профессиональные навыки. И вот эти цифры, они, собственно, из этого и появились, чтобы за 4-5 лет реализации национального проекта каждый мастер прошел повышение квалификации хотя бы один раз.

Но, знаете, здесь есть еще второй интересный момент. Конечно, разово повышения квалификации недостаточно. Это только старт, толчок к какому-то развитию. Поэтому мы вовлекаем наших преподавателей, которые прошли повышение квалификации в другие мероприятия, которые формально не являются учебными, но повышают их профессиональную квалификацию. Например, наши преподаватели-мастера после обучения участвуют в системе чемпионатов в роли экспертов, в демонстрационных экзаменах в качестве экспертов, которые осуществляют оценку в наших различных форумах, конференциях и других мероприятиях. То есть, мы стараемся поддерживать с ними контакты и постоянно пополнять их какой-то профессиональный арсенал, постоянные знания.

- Когда мы говорим про государственные задачи, и они понятны, они абсолютно замечательно воспринимаются. Производительность труда, культура производства, новые технологии, молодые специалисты, профессионалы. Общество должно оценивать человека труда достойно. И вот, наверное, финальный вопрос в нашей встрече, который я вам хочу задать. Два человека стоят. У одного есть Worldskills-сертификат, что он обучен по международному стандарту, а у другого нет. Специализация может быть одинаковая. Вот меня конкурентоспособность на рынке интересует.

- Первый момент. Про человека, который прошел подготовку по Worldskills, мы точно знаем, что он умеет. Точно знаем в долях процента. Поскольку каждый человек, который прошел такую подготовку, сдает демонстрационный экзамен. И получает на руки так называемый Worldskills-паспорт, где видно, что он умеет делать из своей профессии. И на каком уровне. Вот прямо в виде диаграммы. Поэтому этот человек открыт для работодателя, то есть, он прозрачен с точки зрения его профессиональных навыков.

Второе. Мы понимаем, что, конечно, подготовка по Worldskills, как мы говорим, она относительно запроса каждого конкретного рабочего места, универсальна. Мы готовим по сквозным навыкам. Это значит, что может, на каждой конкретной вакансии, на каждой конкретной работе человеку понадобится, например, 50% того, чему его научили. Но это значит, что у него больше возможности выбора. Самый простой пример. Если мы его учим одному виду сварки, то он и пойдет работать с этим одним видом сварки. А если в программе Worldskills мы учим его четырем видам сварки, то у него возможности выбора работы расширяются кратно. Он может выбирать, что использовать из своих навыков и как дальше двигаться.

И третий момент, я о нем сказала раньше, что люди, которые прошли подготовку по Worldskills, они, все-таки, подключены к возможности дальнейшего развития, дальнейшего повышения квалификации. Они в этом смысле уже как бы в постоянной системе совершенствования своих навыков. И, мне кажется, что и для работодателя, и для самого человека это несомненное преимущество.

- Во-первых, будем надеяться, что все это будет прирастать с геометрической прогрессии. Я имею в виду и мастеров, и людей, которые захотят квалификацию получить по стандартам Worldskills. Во-вторых, действительно, в уникальное время, Светлана Брониславовна, живем. Казалось, только-только об этом думали, а вот оно. И уже нужно перестраиваться, уже нужно переходить на какие-то новые формы, платформы. И, самое главное, что никто не знает, что будет дальше. И какие сюрпризы преподнесет жизнь. Но, мне кажется, вы ко всему готовы.

- Вы знаете, мы посчитали, что емкость сейчас нашей системы, наших центров обучения, а их уже около семиста, количество наших программ позволяет в течение года обучить в таком дистанционном формате до 1500-200 тысяч человек. Действительно, у нас потенциал очень большой. Я очень надеюсь, что мы поможем в этом смысле всем, кто хочет получить такую подготовку. И ее получить.

- Светлана Брониславовна, еще один вопрос. Когда мы говорим про какие-то наиболее важные программы, конечно, хотелось бы более детально, подробно. Чему обучаете, насколько это нужно и пригодиться в жизни?

- Вот у меня есть очень интересные два примера. Как раз, за ситуации дистанционного обучения по программе «50+», о которой мы немножко, несколько месяцев назад даже представить не могли, что такое возможно. У нас есть компетенция «ремесленная керамика». Это гончарное дело, это гончарные круги, специальные материалы и так далее. И, конечно, на первый взгляд, как обучать дистанционно? Но, тем не менее, наши партнеры, наш центр обучения «Академия керамики» приняли такое решение, они взяли гончарные круги, привезли их слушателям домой. Вместе с упакованным материалом, собственно, из которого и делают эти изделия. Это специальная глина. И начали онлайн-обучение. Человек сидит дома, у него свой гончарный круг, свои материалы, преподаватель на экране ему рассказывает, что нужно делать. Человек это делает, соответственно, обучается, осваивает всю программу полностью, получает профессию, свидетельство о профессии. И после этого, конечно, гончарный круг забирают, потому что это учебное средство обучения.

- Все, что сделал человек на этом круге, остается?

- Остается ему. У него остается навык, умение, как это делать. И он получает полноценную подготовку, невзирая на то, что требовалось специализированное оборудование.

Второй интересный пример. И, на самом деле, сейчас очень востребована эта компетенция, потому что это и самозанятость, и возможность создавать товары на продажу, очень востребованы. Изделия из глины и керамики сейчас очень востребованы. И ресторанами, и люди покупают это с удовольствием.

Вторая интересная компетенция, которую тоже удалось реализовать дистанционно – это эстетическая косметология, это все, кто работает со спектром косметологических услуг. Раньше это делали только в специализированном центре. Сейчас примерно так же. Слушателям предоставляются необходимые инструменты для того, чтобы обучаться. Обучаются они дома. А в качестве моделей, как мы говорим, выступают либо они сами, либо их близкие. Тут двойной результат. Можно получить процедуру необходимую на дому от своего же родственника. И при этом человек обучается. Мы тоже провели несколько циклов такого обучения, увидели, что это хорошо работает. И эффективно. И точно так же идет в режиме онлайн. И, соответственно, у нас появилось уже несколько выпусков, которые прошли такое качественные дистанционное обучение и получили соответствующие документы квалификации. И будут дальше, надеемся, работать.

Вот такие примеры, когда, кажется, изначально, что это невозможно, если посмотреть конструктивно, на следующем шаге выясняется, что это все возможно. Мы предоставляем слушателям и специализированные программы, и по возможности оборудование, которое можно использовать дома. И какие-то инструменты, которых нет дома, а нужны для обучения. И это все позволяет людям учиться на дому. И делать то, что раньше было можно только в специализированном центре.

- Возвращаясь к косметологической теме, просто хочется так и сказать, результат налицо.

- Абсолютно!

- Вся информация, вы можете набрать Worldskills-Россия. И сразу же первой ссылкой попадете на сайт, где можно изучить абсолютно все. Там целый день можно провести, изучая всевозможные разделы и подразделы. И программы, которые есть у Worldskills-Россия.

А с нами сегодня в прямом эфире была Светлана Крайчинская, заместитель генерального директора по подготовке кадров, директор «Академии Worldskills-Россия» и представитель союза «Молодые профессионалы Worldskills-Россия». До новых встреч! Спасибо!