Дмитрий Гоблин Пучков: Западные страны пытаются приравнять коммунистический режим к немецким нацистам, чтобы пересмотреть территориальную целостность России
Владимир Торин, миллиардер Игорь Рыбаков и публицист Дмитрий Гоблин Пучков обсуждают, что подвигло Путина на такой крайний шаг, как написание статьи про войну в западной прессе. Потому что шаг это действительно крайний
Дмитрий Гоблин Пучков: Западные страны пытаются приравнять коммунистический режим к немецким нацистам, чтобы пересмотреть территориальную целостность России
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