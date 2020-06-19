Вероника Крашенинникова: Путин написал статью, потому что на Западе хотят назначить ответственных за Вторую Мировую войну
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с генеральным директором Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероникой Крашенинниковой, как на Западе переписывают историю в своих интересах и как мы ошибаемся с Лукашенко
Вероника Крашенинникова: Путин написал статью, потому что на Западе хотят назначить ответственных за Вторую Мировую войну
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