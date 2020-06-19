19 Июнь 2020 2020-06-19T02:02:14+03:00

Опережающая подготовка. Как получить профессию, которая будет востребована в будущем 00:00 00:00

- У нас продолжается марафон WorldSkills. И мы сегодня говорим про него, и будем говорить дальше. Сейчас на прямой связи с нами генеральный директор Союза «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia Роберт Уразов. Роберт, здравствуйте.

- Добрый день.

- Вы знаете, мы много говорим про реформы, про то, что нужно меняться, оставаться в духе времени и пр. Если говорить про реформу WorldSkills Russia, реформы направления «Молодые профессионалы», одно непонятно – зачем реформировать то, что вроде бы и так эффективно работает? Более того, те люди, которые принимают участие в Союзе молодых профессионалов, принимают участие, выступают на международных соревнованиях, они занимают призовые места. Зачем же реформации подвергать то, что приносит такую хорошую отдачу?

- Давайте начнем с того, что вы уже в самом вопросе дали часть ответа. Очень часто то, что является, чем сейчас, Союз «Молодые профессионалы WorldSkills Russia», ассоциируется, собственно говоря, с чемпионами и чемпионатом. Но даже в текущей деятельности мы всегда руководствуемся тем, что как чемпионаты, как подготовка к ним, как эксперты, которые в них участвуют, это лишь средство для достижения основных целей. И у текущего союза большая задача, которая не была на самом деле прописана в момент его создания. Я напомню, союз «Молодые профессионалы WorldSkills Russia» был создан фактически в 14-м году. И ключевой задачей было представление интересов Российской Федерации в WorldSkills International. Ну, из этого две производные. Первая – это заявочные кампании, проведение чемпионата в Казани в 19-м году, который прошел в августе прошлого года, и, собственно говоря, участие сборной.

Но по ходу работы было создано много продуктов, которые, собственно говоря, помогали в первую очередь с системой подготовки. Это и обучение мастеров производственного обучения, это и демонстрационный экзамен, это и создание и исследование новых компетенций, это и система профориентации, это и система измерения производительности труда в отдельных секторах. Так и вопросы, связанные, собственно, просто с подготовкой людей. Я обращал внимание, вы здесь нас сильно поддерживаете, рассказываете гражданам о той программе, которая реализуется благодаря поддержке Министерства труда, по переподготовке лиц предпенсионного возраста. Эту деятельность тот союз, который в принципе не должен был делать, но он делал, потому что это получалось.

Если говорить про новую организацию, здесь есть несколько аспектов. Самое первое – что в значительной степени расширен мандат. Если вы почитаете поручение президента про организацию, было принято решение обратить внимание не только на профессии, как мы привыкли их называть, рабочие, но и инженерные профессии. По правде говоря, инженерными профессиями WorldSkills занимался всегда, но раньше это не было в поле нормативного регулирования, ну и не было фактически таким элементом развития, вернее, фокусом внимания.

Второе – это, конечно, исследовательская деятельность. У союза «Молодые профессионалы» никогда не было задачи проводить исследования, анализировать и прогнозировать то, что происходит на рынке труда. Зачем это нужно? Все просто. Вместо того, чтобы заниматься тушением локальных пожарчиков, когда мы кого-то подготовили не так, подготовили не туда, лучше стараться предсказывать то, что будет происходить в будущем, и, соответственно, готовить к этому наступающему будущему не в тот момент, когда оно наступило, а в тот момент, когда оно только наступает. Такой избитый термин – опережающая подготовка, он, тем не менее, является важным и, к сожалению, до конца не реализованным почти ни в одной стране.

- Роберт, поручение президента, министерство вы упомянули. Это каким-то образом ваши полномочия расширяет или просто подкрепляет их как партнера в государственной политике, как инструментарий государственной политики? Или все-таки это еще и формирует какие-то новые полномочия?

- Безусловно, формирует новые полномочия. Если сравнивать две организации, союз «Молодые профессионалы» будет после создания нового WorldSkills, распоряжение правительства на этот счет уже есть, он будет ликвидирован. Соответственно, то, что будет делать новая организация, имеет более широкий мандат. Еще раз, это инженерные профессии, это исследовательская деятельность. И очень сильный фокус на тему производительности труда. Вот здесь, наверное, та новелла, которая во многом присутствовала в движении, но никогда осознанно мы ей не занимались - как сделать так, чтобы российские рабочие, служащие, специалисты могли работать эффективнее (а значит, более высокооплачиваемо), чем их другие коллеги. Что мы можем противопоставить, например, сильным бразильцам, что мы можем противопоставить невероятно трудолюбивым китайцам, что мы можем противопоставить сверхдисциплинированным немцам? Вот эти вопросы являются не простыми на самом деле и подлежащими исследованию.

Второе. Что мы предложим в будущем. Вот сейчас, например, очень многие массово готовят специалистов по искусственному интеллекту, начинают чуть ли не в школе. Все ли понимают, что, например, сфера искусственного интеллекта, она сильно специализируется, и большее количество занятости будет в тех областях, которые связаны с чисткой и упорядочением данных, а не собственно с построением модели. Зачем нам такое количество людей учить? Вот эти вопросы являются достаточно на поверхности, но, к сожалению, у нас нет прямой связки между тем, что происходит в мире технологий, и тем, чем мы сейчас учим.

- Роберт, а как насчет стереотипа такого, что вообще учиться какой-либо профессии, получать какую-то специальность – это вообще долгий по времени процесс? У нас 6, а то и 7 лет учатся в институте, 3 года подготавливаются среднетехнические профессиональные кадры и пр. И когда разговор о той же академии WorldSkills идет и смотрят сроки обучения, говорят: да нет, что вы, это нереально – обучить профессионала за такой короткий срок. Вот здесь какие аргументы вы находите?

- Все просто. Во-первых, никто не претендует на то, что академические знания, собственно, такое качественное академическое образование будет подменено нашей подготовкой. Нельзя это ни противопоставлять, ни каким-то образом делать на выбор. Если вы не владеете математикой, учить вас матанализу бесполезно, потому что вы не знаете азов. И в этом отношении тот элемент, который присутствует - я считаю, что наша страна этим может гордиться – академическим фундаментальным образованием, без него, к сожалению, никуда не двинешься. Вопрос в другом. Вот вы владеете 90, даже 100% знаний, а применить можете не всегда. Вот это проблема. И вот навыки можно поставить достаточно быстро. И для этого не требуется тратить много времени. И во многом мы не говорим и не пытаемся использовать те программы, которые есть у нас в WorldSkills, как программы, которые что-то заменяют. Они скорее логично дополняют, скажем так, достаточно академичные программы. Ведь мы хотим, чтобы человек был и образован, и был умелый.

- Как мы говорим, базис дополняется практикой.

- Ну, можно сказать и так. Но на самом деле мы просто приближаем человека к рынку труда. А по поводу скорости освоения… Давайте пример. Что показала текущая пандемия? Практически все граждане нашей страны достаточно быстро освоили цифровые технологии, на которые раньше пытались потратить много времени.

- Это да, жизнь заставила.

- Именно так. То есть проблема была не в том, что нет технологий быстро научиться. Как оказалось, даже самообразование, когда человек не был подвержен каким-то специализированным программам… Ну, никого из нас не учили в Зуме работать, но все же быстро научились. Это вопрос в том, что если правильно выстраивать процесс подготовки, то темпы освоения возрастают невероятно. Разумеется, такого типа ситуации, как текущий коронакризис, делать не надо, это слишком дорого стоит. Но если у человека есть мотивация, если его учат правильно, если он руководствуется тем наставником, который сам является практиком, то темпы обучения, а самое главное, качество обучения можно в значительной степени поднять. Ну, и вы видите, как у нас в чемпионской подготовке. Иногда мы готовим людей до очень высокого уровня за 4 месяца.

- Роберт, когда человек решает обратиться к вам, решает попробовать выучить или научиться какой-то компетенции, которая есть в WorldSkills, мы можем сейчас в процентном соотношении дать цифру, сколько людей идут, потому что считают, что, выучившись, у них будет просто больше возможностей и больше зарплата? Или это все-таки процесс самореализации, и деньги здесь не главное?

- Ну…

- Сложно. Это мы в область психологии влезаем сейчас.

- Ну, смотрите. Те люди, которые выбрали… Все же зависит от вас. На самом деле возможностей получить качественное как образование, так и подготовку, их много. Вопрос в том, что нужно уметь и хотеть их получить. Вот если вы хотите стать профессиональным мехатроником, вам ничего не мешает выбрать, вместо того чтобы идти, например, в академический институт, политехнический колледж, например, в Магнитогорске – там почти всегда готовят чемпионов. Это вопрос вашего выбора, насколько вы готовы по этой стезе пойти.

Второе. Если говорить в процентном отношении, сколько людей такого вида карьеру выбирают, мне сложно судить. Скорее можно судить по тому количеству ребят, которые по итогам своего обучения сдают демонстрационный экзамен. Вместо того чтобы написать реферат, они делают ровно то, что требуется на рынке труда, в самых современных компаниях. Так вот, в этом году планировалось, что таких было бы 110 тысяч. Немножко внесли изменения пандемийные ограничения, но, тем не менее, около 100 тысяч ребят, которые выпускаются из колледжа (это, наверное, где-то одна восьмая часть выпускников), выбрали вот такой путь подтверждения своей квалификации, а значит, подтверждения тому времени и тем усилиям, которые они потратили на свою подготовку периода до.

Если говорить, например, про планирование карьеры, насколько люди способны это делать, здесь другой вопрос. Вы знаете, наверное, что мы реализуем проект «Билет в будущее». Это проект, который позволяет школьникам, будучи в возрасте с 5-го по 11-й класс, попробовать выбрать профессию. Как оказалось, порядка 80% ребят абсолютно уверены, что они свою карьеру могут спланировать, они ее спланировали и абсолютно хорошо понимают, к какому успеху они идут.

- На радио «Комсомольская правда» Всероссийский марафон союза «Молодые профессионалы» Worldskills-Россия. С Робертом Уразовым, генеральным директором Союза, мы говорим о том, как этот Союз помогает повышать уровень профессиональных компетенций специалистам всех возрастов, в том числе, и совсем юным ребятам, которые только начинают выстраивать свою карьеру.

Мы остановились на вопросе, с какими сложностями сталкиваются молодые люди, которые, казалось бы, уже определились с профессиональной сферой деятельности.

- Те дети, которые заявляли, в последующих действиях, в момент проверки, умеешь ли ты планировать свою профессиональную карьеру, показывает, что ничего они про это не знают. Технологиями не владеют. Мы такой феномен назвали «неосознанная некомпетентность». И в этом отношении, если возвращаться к предыдущему вопросу, критически важно не только людям уметь давать практические сильные навыки, но вместе с этим уметь их применять. И понимать, ради чего.

- Хорошо. Мы сейчас вернемся тогда к рабочим профессиям, к образу человека рабочей профессии. Сейчас какие-нибудь стереотипы, во-первых, они остались. Я хотел спросить, остались ли они, хотя чего говорить, по-прежнему, когда говорят: человек рабочей профессии, мозг услужливо вытаскивает картинку, такая грязная спецовка, шум станков, он перекрикивает что-то. Но у меня вопрос такой. Сейчас вот это вот мышление удается каким-то образом переламливать?

- Давайте так. Вы сказали сейчас про некое обращение в ваше мозговое хранилище, да? Закрыли глаза и представили рабочего. Да, я вам просто предлагаю поэкспериментировать. Вот возьмите… Это, кстати, была полемика с предыдущим министром образования госпожой Васильевой, она полемизировала тогда с Сергеем Шнуровым в отношении того, что сам образ сварщика – это пьяный мужик с бутылкой водки. А простая проверка, вот возьмите и набейте в строке Яндекса или Гугла российского «сварщик». И посмотрите, какие картинки вывалятся. Я, когда так делал, то оказалось, что вываливались в основном те сварщики, образ сварщика, который был создан на чемпионатах. Что это такое? Это человек в хорошей и чистой одежде. У приличного аппарата и занимающийся очень высокопрофессиональным трудом.

Безусловно, человеческое мышление более инертно, чем сеть интернет. Но я вас уверяю, что это вопрос времени, к сожалению, достаточно длительного, когда тот образ, к которому мы привыкли из анекдотов, он будет стерт навсегда.

- Да. И Афоня останется только в фильме «Афоня». Вот этот вот сантехник, который непонятно как и зачем существует.

Все это здорово. Но мне просто кажется, что популяризации не то, что не хватает. Сложно сейчас сказать Бондарчуку тому же: сними нам фильм про человека профессии. А вот каким образом популяризировать, это не совсем понятно.

- Информации достаточно много. Вопрос конкуренции и умение пользовать. Популяризировать сами рабочие профессии, это не очень правильно по отношению, в том числе, к другим профессиям, которые рабочими не всегда можно назвать. В этом отношении все, что делается с айтишниками или что происходит с сервисным блоком, ну, это не рабочие, но, тем не менее, это огромные сектора занятости. Скорее, более важный акцент, который необходим, это доносить и слышать людям то, что если вы будете профессиональны, то этот профессионализм вам всегда будет помогать по жизни. В нашем случае мы считаем, что популяризация профориентации, как угодно называйте, привлечение внимания, собственно, донесение ценности профессионализма является самой важной задачей, которую наше новое агентство будет решать.

- Еще одна тема, Роберт. 2020-й вам бросил вызов. Выбросил белую перчатку, вы ее подняли. И бросили этому 2020-му обратно. Это я сейчас про вот эти вот все ограничения, про пандемию, режим самоизоляции. Удалось достойно справиться со всеми этими напастями?

- Как говорят, история всегда рассудит. Если просто говорить, фактически мы не остановили ни один из видов деятельности, которые регулярно осуществляли. Самое сложное было, это, конечно, обучение. Ну, как можно практически обучить на удаленке человека, который, например, занимается сваркой или инженерным дизайном? Оказалось, что если вы обладаете сильным профессиональным сообществом, которое вам доверяет, а вокруг Worldskills у нас по каждой компетенции есть профессиональное сообщество людей, которые эту профессию знают от и до. И при помощи них мы научились применять цифровые технологии таким образом, чтобы вот эти пандемийные ограничения на нас не повлияли.

Второй вид деятельности, достаточно известный экзамен, мы разработали дистантные технологии, у нас появились полностью безлюдные экзамены. И в этом отношении пандемийные ограничения, скорее, вынудили, вернее, дали нам возможность рискнуть. И собрать принципиально новый продукт. И в этом году у нас будет большой национальный чемпионат. Физически он будет находиться в Кемерово, а фактически все участники будут распределены почти по всей стране. И количество участников будет больше, чем, например, было в Казани как на мировом, так и на национальном чемпионате.

- Ничего себе!

- Почему это получилось? Ровно из-за того, что мы, понимая, что будет невозможно проводить массовые мероприятия, а массовые мероприятия даже в текущий момент, несмотря на снятие ограничений, они является запрещенными временно почти на всех территориях, понимая это, мы пошли на то, что создали вот такой вот распределенный формат. И сейчас мы хотим использовать вот эти наработки, в том числе, в тот момент, когда подобного типа ограничения в стране будут сняты. Почему? Потому что вы можете решить ключевую проблему нашей страны. Это то, что мы очень распределенная страна, плотность населения не высокая, и очень тяжело в конкретном городе или районе найти того человека, который мог бы тебя научить лучше других быть, например, (не слышно). Да, у нас получается как? В Мособласти, в Татарстане, в Москве сильные робототехники есть преподаватели, а, например, в каком-нибудь районе или области такого нет. Вот раньше что делать? Приходились студенту уезжать с того места, где он живет. Учиться, собственно, в Москве, в Татарстане, в Мособласти. Потом не факт, что он вообще вернется. А сейчас при помощи цифровых технологий вы можете освоить эти практические навыки в так называемой гибридной форме. То есть, это означает, что такой топовый преподаватель, как мы называем, талантище находится где-нибудь в Татарстане, а обучает того ребенка или взрослого, который, например, в Свердловской области. Все, что вам нужно, устойчивый интернет-канал, оборудованная мастерская, в ней мастер, который, может, является начинающим, не всегда настолько опытным. И при помощи этого канала и технологии, которую мы разработали, мы можем сделать так, что разницы между тем, чтобы он учился непосредственно у этого суперталанта и учился у себя, не будет вообще.

- Более того, получается, что не только этот молодой профессионал учится, так еще и мастер каким-то образом поглядывает на Мастера Мастеровича. И тоже применяет его таланты уже к себе.

Удивительная штука получается! Я даже не знаю, что проще. Как в прошлом году было или то, что вы сейчас рассказываете.

- Безусловно, технологии являются пока опытно-конструкторскими. Нельзя говорить, что мы можем так делать массово. Необходимо эти средства осмыслить. Для чего проводим национальные чемпионаты? Во многом еще фиксируем стандарты. И эксперты после национального чемпионата сделают выводы, какая технология сработала или нет.

Второе. Мы на свой национальный чемпионат стараемся сейчас, а это зависит сейчас во многом не от нас, привести иностранных экспертов, которые могли бы независимо нас посмотреть. Не так, что вы, русские, просто пиаритесь и рассказываете экие небылицы, а могли сказать, действительно, это работает или нет? И независимо от нас.

И третья история – это, конечно, то, что те технологии, которые появятся сейчас, как вынужденные, они во многом могут быть в дальнейшем использованы для того, чтобы усилять, но ни в коем случае не заменять классические образовательные процессы. Мы считаем, что невозможно заменить живое общение преподавателя, но можно в значительной степени добавить те инструменты, при которых тот преподаватель, который работает у себя в муниципалитете, в районе будет в значительной степени усилен, как вы знаете, цифровым другом издалека, который сильнее и опытнее его.

- Роберт, мне осталось только сказать фразу: пусть все получится. Мы с удовольствием понаблюдаем, как это все будет развиваться в новых условиях. И обязательно об этом будем рассказывать в эфире.

Генеральный директор Союза «Молодые профессионалы» Роберт Уразов был у нас в эфире.