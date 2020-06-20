Johnson & Johnson отменяет производство косметики с отбеливающим эффектом, россияне смогли индивидуально перейти на летнее время, Меркель призывают отказаться от проекта «Северный поток-2»
Антон Челышев обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Johnson & Johnson отменяет производство косметики с отбеливающим эффектом, россияне смогли индивидуально перейти на летнее время, Меркель призывают отказаться от проекта «Северный поток-2»
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