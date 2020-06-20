15-21 июня. Арест участников «самолетного дела», путешествие Пушкина на Кавказ, основание лондонской полиции, первый выпуск Царскосельского лицея
Эта неделя в зеркале истории в событиях и людях
15-21 июня. Арест участников «самолетного дела», путешествие Пушкина на Кавказ, основание лондонской полиции, первый выпуск Царскосельского лицея
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