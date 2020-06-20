2020-06-21T12:02:08+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

15-21 июня. Арест участников «самолетного дела», путешествие Пушкина на Кавказ, основание лондонской полиции, первый выпуск Царскосельского лицея

Обзор событий в зеркале историиОбзор событий в зеркале истории

Эта неделя в зеркале истории в событиях и людях

15-21 июня. Арест участников «самолетного дела», путешествие Пушкина на Кавказ, основание лондонской полиции, первый выпуск Царскосельского лицея

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