21 июня. Первый выпуск Царскосельского лицея, арест советского разведчика Рудольфа Абеля, день рождения музыканта Виктора Цоя
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
21 июня. Первый выпуск Царскосельского лицея, арест советского разведчика Рудольфа Абеля, день рождения музыканта Виктора Цоя
21 июня. В этот день в разные годы:
1817 год - первый выпуск Царскосельского лицея.
1948 год - начало выпуска в США долгоиграющих пластинок.
1957 год - агентами ФБР в США арестован советский разведчик Рудольф Абель.
1962 год - день рождения музыканта Виктора Цоя.