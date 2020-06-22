22 июня. Начало Великой Отечественной войны и войны 1812 года, ссора Никиты Хрущева с Мао Цзедуном, день рождения Владимира Шахрина
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
22 июня. Начало Великой Отечественной войны и войны 1812 года, ссора Никиты Хрущева с Мао Цзедуном, день рождения Владимира Шахрина
22 июня. В этот день в разные годы:
1941 год - нападение фашистской Германии на СССР.
1812 год - Наполеон Бонапарт издает указ о вторжении в Россию.
1960 год - начало советско-китайской холодной войны, Никита Хрущев ссорится с Мао Цзедуном.
1969 год - смерть актрисы Джуди Гарлэнд.
1959 год - день рождения Владимира Шахрина.