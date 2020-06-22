2020-06-21T23:05:54+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

22 июня. Начало Великой Отечественной войны и войны 1812 года, ссора Никиты Хрущева с Мао Цзедуном, день рождения Владимира Шахрина

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

22 июня. Начало Великой Отечественной войны и войны 1812 года, ссора Никиты Хрущева с Мао Цзедуном, день рождения Владимира Шахрина

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22 июня. В этот день в разные годы:

1941 год - нападение фашистской Германии на СССР.

1812 год - Наполеон Бонапарт издает указ о вторжении в Россию.

1960 год - начало советско-китайской холодной войны, Никита Хрущев ссорится с Мао Цзедуном.

1969 год - смерть актрисы Джуди Гарлэнд.

1959 год - день рождения Владимира Шахрина.

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