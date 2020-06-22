Когда лень писать даже короткие посты. Twitter запускает голосовые сообщения
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают со слушателями и экспертами, что больше всего бесит при общении в мессенджерах и как правильно общаться в сети
Когда лень писать даже короткие посты. Twitter запускает голосовые сообщения
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