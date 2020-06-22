2020-06-22T12:47:59+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

И на доску - с почетом: работодателей обяжут хвалить сотрудников

Валентин Алфимов обсуждает со слушателями и экспертами, как можно стимулировать работников работать лучшеВалентин Алфимов обсуждает со слушателями и экспертами, как можно стимулировать работников работать лучше

Валентин Алфимов обсуждает со слушателями и экспертами, как можно стимулировать работников работать лучше, а также говорит с Андреем Вдовиным о главных спортивных новостях

И на доску - с почетом: работодателей обяжут хвалить сотрудников

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