22 Июнь 2020 2020-06-22T13:25:28+03:00

Один вопрос: зачем? «Союзмультфильм» снимет свежие серии «Ну, погоди!» с новыми персонажами 00:00 00:00

Мультфильм «Ну, погоди!», как и всё в нашем современном мире, слегка устарел для современных детей, поэтому компания «Союзмультфильм» решила осуществить ребрендинг и не просто обновить визуально внешний вид волка и зайца, но еще и ввести в мультфильм новых постоянных персонажей. Как это будет, нам рассказал директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев.

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