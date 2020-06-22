22 Июнь 2020 2020-06-22T16:25:00+03:00

Путин посетил парк «Патриот» в подмосковной Кубинке, а российская вакцина против коронавируса даст иммунитет от инфекции на два года 00:00 00:00

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