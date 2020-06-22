Задушивший Джорджа Флойда полицейский оказался его старым приятелем, Кириллу Серебрянникову предлагают дать 6 лет колонии за мошенничество, Алексей Рыбин рассказал, как появилось название группы «Кино»
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Задушивший Джорджа Флойда полицейский оказался его старым приятелем, Кириллу Серебрянникову предлагают дать 6 лет колонии за мошенничество, Алексей Рыбин рассказал, как появилось название группы «Кино»
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