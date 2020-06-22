2020-06-22T22:25:50+03:00
Экономика с Михаилом Делягиным
Михаил ДЕЛЯГИН@radio_kp

Михаил Делягин: Необходимо признать всех погибших в Великой Отечественной войне святыми

Известный экономист комментирует главные новости России и мира

Михаил Делягин: Необходимо признать всех погибших в Великой Отечественной войне святыми

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