22 Июнь 2020 2020-06-22T23:06:27+03:00

«Выходили бы тогда с тем, с чем пришли и не тащили подарки от русского народа». Путин резко высказался о выходе республик из СССР 00:00 00:00

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