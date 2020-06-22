«Выходили бы тогда с тем, с чем пришли и не тащили подарки от русского народа». Путин резко высказался о выходе республик из СССР
Сергей Мардан и Мария Баченина подводят информационные итоги дня
«Выходили бы тогда с тем, с чем пришли и не тащили подарки от русского народа». Путин резко высказался о выходе республик из СССР
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