2020-06-22T23:17:42+03:00
Что такое плохо
Михаил ЛЕОНТЬЕВДмитрий ЛЕОНТЬЕВ

Михаил Леонтьев: Документы о начале Второй Мировой войны в Британии засекречены до 2050 г, настолько они опасны для современной британской политики и истории

Дмитрий и Михаил Леонтьевы обсуждают посыл статьи Владимира Путина о начале Второй мировой войны, возможность повторения в России американских протестов и насколько разрушителен оказался коронавирус для мировой экономики

Михаил Леонтьев: Документы о начале Второй Мировой войны в Британии засекречены до 2050 г, настолько они опасны для современной британской политики и истории

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

Скачать передачу [mp3, 44.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
22 Июня 2020 20:03 - 21:02

Что такое плохо

Тема: Михаил Леонтьев: Документы о начале Второй Мировой войны в Британии засекречены до 2050 г, настолько они опасны для современной британской политики и истории

В студии: Михаил ЛЕОНТЬЕВ, Дмитрий ЛЕОНТЬЕВ
07:30
21:30
17 Февраля 2020 20:03 - 21:02

Что такое плохо

Тема: Михаил Леонтьев: Действуя очень жестко, китайцы дико рискуют своей экономикой, своим социальным миром и согласием

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Михаил ЛЕОНТЬЕВ, Дмитрий ЛЕОНТЬЕВ
07:30
21:30
13 Января 2020 20:03 - 21:02

Что такое плохо

Тема: Михаил Леонтьев: Всю правду по катастрофам и в Донбассе, и в Иране американцы знают. Но правда по Донбассу им не нравится

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Михаил ЛЕОНТЬЕВ, Дмитрий ЛЕОНТЬЕВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24