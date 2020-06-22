Олег Кашин: Начиная с 1945-года, история войны переписывалась каждый год в угоду каким-то политическим интригам
Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают интервью Владимира Путина российскому телеканалу, вспоминают начало Великой Отечественной войны и обсуждают задержание издателя «Медиазоны» Петра Верзилова
Олег Кашин: Начиная с 1945-года, история войны переписывалась каждый год в угоду каким-то политическим интригам
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