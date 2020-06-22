2020-06-23T00:15:35+03:00
Кашин. Голованов. Отдельная тема
Роман ГОЛОВАНОВОлег КАШИН

Олег Кашин: Начиная с 1945-года, история войны переписывалась каждый год в угоду каким-то политическим интригам

Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают интервью Владимира Путина российскому телеканалу, вспоминают начало Великой Отечественной войны и обсуждают задержание издателя «Медиазоны» Петра Верзилова

Олег Кашин: Начиная с 1945-года, история войны переписывалась каждый год в угоду каким-то политическим интригам

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