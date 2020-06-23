23 июня. Учреждение премий имени Ленина, премьера программы «600 секунд», премьера фильма «Форрест Гамп»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
23 июня. Учреждение премий имени Ленина, премьера программы «600 секунд», премьера фильма «Форрест Гамп»
23 июня. В этот день в разные годы:
1858 год - имперскими цветами в России становятся черный, желтый и белый. Император Александр II утвердил государственные цвета, которые используются в гербах и флагах.
1925 год - учреждение премий имени Ленина.
1987 год - на Ленинградском телевидении выходит программа «600 секунд».
1994 год - премьера фильма в США «Форрест Гамп».
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии. Нам это очень важно!