23 Июнь 2020 2020-06-23T20:13:19+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

23 июня. Учреждение премий имени Ленина, премьера программы «600 секунд», премьера фильма «Форрест Гамп» 00:00 00:00

23 июня. В этот день в разные годы:

1858 год - имперскими цветами в России становятся черный, желтый и белый. Император Александр II утвердил государственные цвета, которые используются в гербах и флагах.

1925 год - учреждение премий имени Ленина.

1987 год - на Ленинградском телевидении выходит программа «600 секунд».

1994 год - премьера фильма в США «Форрест Гамп».

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