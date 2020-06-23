2020-06-23T15:29:29+03:00
Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой
Арина ШАРАПОВА

Николай Валуев предложил исключить из продажи вредные моющие средства, которые портят экологию

Николай Валуев в студии Радио «Комсомольская правда».Николай Валуев в студии Радио «Комсомольская правда».Фото: Михаил ФРОЛОВ

Арина Шарапова поговорила с прославленным спортсменом, депутатом Госдумы Николаем Валуевым про борьбу за экологию, возвращение спорта к жизни и электронное голосование на выборах

Николай Валуев предложил исключить из продажи вредные моющие средства, которые портят экологию

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