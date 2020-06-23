Николай Валуев предложил исключить из продажи вредные моющие средства, которые портят экологию
Арина Шарапова поговорила с прославленным спортсменом, депутатом Госдумы Николаем Валуевым про борьбу за экологию, возвращение спорта к жизни и электронное голосование на выборах
Николай Валуев предложил исключить из продажи вредные моющие средства, которые портят экологию
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