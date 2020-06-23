В Москве открылись фитнес-клубы и кафе, судебно-психиатрическая экспертиза показала, что Ефремов вменяем, Госдума примет постановление о поддержке внутреннего туризма в России
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
В Москве открылись фитнес-клубы и кафе, судебно-психиатрическая экспертиза показала, что Ефремов вменяем, Госдума примет постановление о поддержке внутреннего туризма в России
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