Главный Парад Победы состоится 24 июня на Красной площади в Москве, в правительстве запланировали резкий рост пенсий, в России не хватает около 20% врачей
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Главный Парад Победы состоится 24 июня на Красной площади в Москве, в правительстве запланировали резкий рост пенсий, в России не хватает около 20% врачей
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