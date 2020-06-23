Москву назвали самым успешным мегаполисом в борьбе с пандемией, статус «молодого специалиста» предложили закрепить в Трудовом кодексе, средний возраст рождений в России сдвигается в сторону 30 лет
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Москву назвали самым успешным мегаполисом в борьбе с пандемией, статус «молодого специалиста» предложили закрепить в Трудовом кодексе, средний возраст рождений в России сдвигается в сторону 30 лет
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