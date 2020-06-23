Кого победил Советский Союз во Второй Мировой войне
Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко отвечают на все армейские вопросы.
Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко объясняют, почему неправильно говорить «победа Советского Союза над фашистской Германией». А также отвечают на все армейские вопросы радиослушателей
Кого победил Советский Союз во Второй Мировой войне
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