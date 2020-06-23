23 Июнь 2020 2020-06-23T23:04:23+03:00

Главное из обращения Путина: повышение налога для богатых, повторные выплаты для семей с детьми и расширение льготной ипотеки 00:00 00:00

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