Главное из обращения Путина: повышение налога для богатых, повторные выплаты для семей с детьми и расширение льготной ипотеки
Сергей Мардан и Мария Баченина разбирают вместе с экспертами телеобращение главы государства
Главное из обращения Путина: повышение налога для богатых, повторные выплаты для семей с детьми и расширение льготной ипотеки
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