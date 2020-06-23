2020-06-23T21:20:40+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Сенатор Андрей Клишас: У нас Конституция реально работает. В споре государства с человеком Конституционный суд чаще встает на сторону человека

Сопредседатель рабочей группы по по разработке поправок в Конституцию России, сенатор Совфеда от Красноярска Андрей Клишас.Сопредседатель рабочей группы по по разработке поправок в Конституцию России, сенатор Совфеда от Красноярска Андрей Клишас.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Сопредседатель рабочей группы по по разработке поправок в Конституцию России, сенатор Совфеда от Красноярска Андрей Клишас ответил на вопросы читателей «Комсомолки» и слушателей Радио «Комсомольская правда» об изменениях в основном законе страны

Сенатор Андрей Клишас: У нас Конституция реально работает. В споре государства с человеком Конституционный суд чаще встает на сторону человека

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