Сенатор Андрей Клишас: У нас Конституция реально работает. В споре государства с человеком Конституционный суд чаще встает на сторону человека
Сопредседатель рабочей группы по по разработке поправок в Конституцию России, сенатор Совфеда от Красноярска Андрей Клишас ответил на вопросы читателей «Комсомолки» и слушателей Радио «Комсомольская правда» об изменениях в основном законе страны
Сенатор Андрей Клишас: У нас Конституция реально работает. В споре государства с человеком Конституционный суд чаще встает на сторону человека
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