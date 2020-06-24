24 июня. Возрождение Олимпийских игр, образование Совинформбюро, показ первого бытового магнитофона
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
24 июня. Возрождение Олимпийских игр, образование Совинформбюро, показ первого бытового магнитофона
24 июня. В этот день в разные годы:
1894 год - на конгрессе в Париже бароном Кубертеном было принято решение об образовании Олимпийского комитета и проведение 1 раз в 4 года Олимпийских игр.
1941 год - начинает вещание Советское информбюро.
1959 год - Хрущев обещает «Кузькину мать» президенту Никсону во время визита в США.
1963 год - на студии BBC показывают бытовой магнитофон.
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