Скорость выше - ДТП меньше. В Москве раскрыли «ковидную статистику» нарушений ПДД
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают вместе с Андреем и Олегом Осиповыми, редакторами портала Osipov.EXPERT главные автомобильные темы
Скорость выше - ДТП меньше. В Москве раскрыли «ковидную статистику» нарушений ПДД
Главные темы:
- Скорость выше - ДТП меньше. В Москве раскрыли "ковидную статистику" нарушений ПДД.
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
- Студебекер – главный грузовик Второй Мировой войны
Гость: Александр Пикуленко, автожурналист
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