2020-06-24T11:49:26+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Скорость выше - ДТП меньше. В Москве раскрыли «ковидную статистику» нарушений ПДД

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают вместе с Андреем и Олегом Осиповыми, редакторами портала Osipov.EXPERT главные автомобильные темы

Скорость выше - ДТП меньше. В Москве раскрыли «ковидную статистику» нарушений ПДД

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Главные темы:

- Скорость выше - ДТП меньше. В Москве раскрыли "ковидную статистику" нарушений ПДД.

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Студебекер – главный грузовик Второй Мировой войны

Гость: Александр Пикуленко, автожурналист

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