Президент Кыргызстана не попал на Парад Победы из-за коронавируса, россияне массово понесли валюту в банки, в Москве возбудили уголовное дело по статье «торговля людьми»
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Президент Кыргызстана не попал на Парад Победы из-за коронавируса, россияне массово понесли валюту в банки, в Москве возбудили уголовное дело по статье «торговля людьми»
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