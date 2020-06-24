2020-06-24T16:31:37+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Президент Кыргызстана не попал на Парад Победы из-за коронавируса, россияне массово понесли валюту в банки, в Москве возбудили уголовное дело по статье «торговля людьми»

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

Президент Кыргызстана не попал на Парад Победы из-за коронавируса, россияне массово понесли валюту в банки, в Москве возбудили уголовное дело по статье «торговля людьми»

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