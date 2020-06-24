2020-06-24T17:45:24+03:00
Гражданская оборона
Владимир ВОРСОБИН

Почему некоторые регионы отменили Парад Победы

Владимир Ворсобин обсуждает с доцентом философского факультета МГУ имени Ломоносова Борисом Межуевым, нужны ли народу парады и что будет, если их отменить

Почему некоторые регионы отменили Парад Победы

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