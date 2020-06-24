2020-06-24T20:37:09+03:00
Экономика с Никитой Кричевским
Никита КРИЧЕВСКИЙАлексей ИВАНОВ

Никита Кричевский: Повышение налога для богатых - это прорыв. Следующий шаг будет - освобождение от подоходного налога тех, кто мало зарабатывает

Конец плоской шкалы налогообложения. Богатые будут платить больше ради лечения больных детей

Никита Кричевский: Повышение налога для богатых - это прорыв. Следующий шаг будет - освобождение от подоходного налога тех, кто мало зарабатывает

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