2020-06-25T01:22:28+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

25 июня. Казнь новгородцев Иваном Грозным, похороны фельдмаршала Михаила Кутузова, открытие в Сокольниках Американской национальной выставки

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

25 июня. Казнь новгородцев Иваном Грозным, похороны фельдмаршала Михаила Кутузова, открытие в Сокольниках Американской национальной выставки

00:00
00:00

25 июня. В этот день в разные годы:

1570 год - Иван Грозный устраивает показательную казнь новгородцев на Красной площади.

1813 год - в Казанском соборе Санкт-Петербурга хоронят фельдмаршала Михаила Кутузова.

1959 год - открытие в Сокольниках Американской национальной выставки.

1988 год - чемпионом Европы по футболу становится сборная Голландии, выиграв у команды СССР.

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии. Нам это очень важно!

Скачать передачу [mp3, 7.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Зачем нужно одевать детей в яркую одежду, рассказали в МЧС
Доктор озвучил сроки восстановления после операции при «косточке» на ноге
Россиян предупредили о температурных аномалиях
Названа одна из основных угроз безопасности США
На Украине слова главы комитета Рады о стерилизации людей обернулись скандалом
Как правильно пользоваться духами в жару, рассказала парфюмер
В США вынесли второе обвинительное заключение в отношении Ассанжа
Пенсионный фонд может получить от Минфина 12,7 триллионов рублей
Ортопед поделился простыми и доступными упражнениями при «косточке» на ноге
Посол оценил реакцию в Германии на статью Путина
Макрон планирует провести с Путиным переговоры в видеоформате
Космонавт Иван Вагнер поможет астронавтам NASA выйти в открытый космос
Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу
Основатель Pink Floyd: «Именно русские разгромили нацистов»
Число жертв коронавируса в мире превысило 473 тысячи человек
Путин пригласил Лукашенко на открытие мемориала Советскому солдату
В Москве прошел самый долгий салют Победы
NASA присвоит штаб-квартире в Вашингтоне имя первой афроамериканки-инженера Мэри Джексон
В Москве умерли еще 12 пациентов с коронавирусом
Трамп задействовал закон военного времени для разработки гиперзвукового оружия