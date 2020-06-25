25 Июнь 2020 2020-06-25T01:22:28+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

25 июня. Казнь новгородцев Иваном Грозным, похороны фельдмаршала Михаила Кутузова, открытие в Сокольниках Американской национальной выставки 00:00 00:00

25 июня. В этот день в разные годы:

1570 год - Иван Грозный устраивает показательную казнь новгородцев на Красной площади.

1813 год - в Казанском соборе Санкт-Петербурга хоронят фельдмаршала Михаила Кутузова.

1959 год - открытие в Сокольниках Американской национальной выставки.

1988 год - чемпионом Европы по футболу становится сборная Голландии, выиграв у команды СССР.

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