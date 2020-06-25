Солдат из-за нервного срыва разбил стекло в машине ФСО во время Парада, в Нижегородской области открыли памятник Сталину, в Госдуме предложили платить отказавшимся от места в детсаду родителям
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Солдат из-за нервного срыва разбил стекло в машине ФСО во время Парада, в Нижегородской области открыли памятник Сталину, в Госдуме предложили платить отказавшимся от места в детсаду родителям
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