25 Июнь 2020 2020-06-25T17:00:57+03:00

Солдат из-за нервного срыва разбил стекло в машине ФСО во время Парада, в Нижегородской области открыли памятник Сталину, в Госдуме предложили платить отказавшимся от места в детсаду родителям 00:00 00:00

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